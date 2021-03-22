Трудовой стимул: российский бизнес получит субсидии от правительства для найма безработных

Правительство России выплатит бизнесу субсидии для найма безработных граждан. Об этом в понедельник, 22 марта, завил премьер-министр Михаил Мишустин. Сумма выплат предприятиям составит порядка 50 тыс. рублей на одно рабочее место при выполнении всех условий. Всего на эти цели власти планируют направить около 12 млрд рублей. При этом действие инициативы позволит трудоустроить порядка 200 тыс. человек, считают в кабмине. Кроме того, власти расширили программу переподготовки россиян для дальнейшего приёма на работу. Как полагают специалисты, действия руководства страны ускорят восстановление рынка труда от последствий пандемии коронавируса.

Российский бизнес получит от государства дополнительные средства для трудоустройства безработных граждан. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил глава правительства страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Президент поставил задачу — к концу года восстановить занятость до уровня, который был перед распространением коронавируса. Для этого мы внедряем новый инструмент стимулирования найма. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учёте в центрах занятости как безработные», — сообщил Мишустин.

Размер субсидии будет равен трём минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), увеличенным на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. В результате общая сумма выплат бизнесу составит порядка 50 тыс. рублей на одно рабочее место, пояснили в Министерстве труда и социальной защиты.

Начисление средств будет проходить в три этапа. Первый платёж предприятия получат через месяц после найма нового сотрудника, второй — через три месяца, а третий — через полгода.

Подать заявление на получение выплаты работодатель сможет удалённо с помощью портала «Работа в России». В случае выполнения необходимых условий компания или ИП получат средства от Фонда социального страхования в течение десяти рабочих дней.

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«В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено более 12 млрд рублей. Ожидается, что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тыс. человек», — говорится в постановлении правительства.

Напомним, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса правительство одобрило ряд мер поддержки предпринимателей. Одной из самых популярных инициатив властей стали льготные кредиты бизнесу под 2% годовых на выплату зарплат сотрудникам. По данным Минэкономразвития, всего в рамках программы было заключено более 200 тыс. кредитных соглашений на сумму свыше 400 млрд рублей. В общей сложности мера поддержала более 5 млн рабочих мест.

1 марта 2021 года правительство утвердило новую программу зарплатных кредитов бизнесу по льготной ставке 3% годовых. Как ожидают в кабмине, инициатива должна поддержать порядка 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работает 1,5 млн человек.

Многие российские компании по-прежнему ощущают на себе негативные последствия пандемии и зачастую испытывают нехватку средств на текущую деятельность. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, в этих условиях предприятиям нужна дополнительная помощь для увеличения рабочих мест.

«Снижение занятости стало одним из главных вызовов для России в период пандемии. Власти необходимо поддерживать население, ведь именно от людей зависит положение экономики в целом. На этом фоне выделение субсидий предприятиям для трудоустройства безработных позволит улучшить ситуацию на рынке труда», — добавил Остапкович.

Помимо возмещения затрат на организацию нового рабочего места, полученные от государства деньги бизнес сможет направить и на другие производственные нужды. Таким мнением с RT поделился руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Вариантов использования этих средств может быть масса. Это и оплата аренды, и увеличение фонда оплаты труда, а также уплата кредитов и налогов», — пояснил Коган.

В то же время субсидирование предприятий будет способствовать сокращению теневой занятости. Такую точку зрения в беседе с RT выразила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Новые выплаты с большой вероятностью поддержат и ускорят обеление трудовых отношений там, где зарплаты слабо отличаются от МРОТ, а сотрудники получают деньги в конверте. Такие меры могут заставить многих работодателей задуматься о переводе своих сотрудников в официальный статус, чтобы претендовать на субсидии», — считает эксперт.

Рабочее обновление

Для поддержания рынка труда правительство также расширило программу переподготовки граждан. Теперь пройти переобучение и получить дополнительное профобразование смогут не только потерявшие работу из-за пандемии россияне, но и люди старше 50 лет, а также женщины с маленькими детьми. На эти цели в 2021 году власти направят из бюджета 10 млрд рублей, в 2022-м и 2023-м — по 7,4 млрд.

«Рассчитываем, что ежегодно не менее 115 тыс. человек, у которых есть сложности с трудоустройством, смогут освоить востребованные на рынке профессии», — подчеркнул Михаил Мишустин.

При правильной организации процесса программы переподготовки будут пользоваться высоким спросом, считает Анастасия Ускова. По её словам, пандемия подстегнула процесс цифровизации и автоматизации в экономике. В результате обнажились проблемы недостаточной компетенции ряда сотрудников, а также отсутствия необходимости в некоторых кадрах.

«Поэтому в первую очередь нужны IT-специалисты разного толка, которые будут обеспечивать цифровой переход. Также всеобщая удалёнка закрепила тренд на дистанционное потребление: онлайн-ритейл и онлайн образование, финансы, социальные сети, службы доставки. Бизнес в этих сферах рос на протяжении всего прошлого года и продолжит расти дальше, так что большое количество вакансий появится в данных направлениях», — уверена эксперт.

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По мнению экспертов, предпринятые правительством меры ускорят восстановление российского рынка труда. Напомним, что в 2020 году на фоне последствий пандемии коронавируса безработица в стране заметно выросла и достигала максимальных значений в августе — 6,4%. На тот момент в центрах занятости было зарегистрировано более 3,6 млн человек.

Между тем на сегодняшний день показатели уже заметно снизились. Так, согласно оценке Росстата, по итогам февраля 2021 года безработица в России опустилась до 5,7%. При этом число официально зарегистрированных безработных в настоящий момент составляет 1,9 млн человек, свидетельствуют данные Минтруда.

«Скорее всего, уровень безработицы вернётся к докризисным показателям уже в начале следующего года. Однако это будет возможно при условии снижения заболеваемости короновирусом, помощи от государства и вакцинировании 40—50% населения страны», — заключил Георгий Остапкович.