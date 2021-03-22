Трудовой стимул: российский бизнес получит субсидии от правительства для найма безработных
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Российский бизнес получит от государства дополнительные средства для трудоустройства безработных граждан. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил глава правительства страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Президент поставил задачу — к концу года восстановить занятость до уровня, который был перед распространением коронавируса. Для этого мы внедряем новый инструмент стимулирования найма. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учёте в центрах занятости как безработные», — сообщил Мишустин.
Размер субсидии будет равен трём минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), увеличенным на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. В результате общая сумма выплат бизнесу составит порядка 50 тыс. рублей на одно рабочее место, пояснили в Министерстве труда и социальной защиты.
Начисление средств будет проходить в три этапа. Первый платёж предприятия получат через месяц после найма нового сотрудника, второй — через три месяца, а третий — через полгода.
Подать заявление на получение выплаты работодатель сможет удалённо с помощью портала «Работа в России». В случае выполнения необходимых условий компания или ИП получат средства от Фонда социального страхования в течение десяти рабочих дней.
«В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено более 12 млрд рублей. Ожидается, что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тыс. человек», — говорится в постановлении правительства.
Напомним, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса правительство одобрило ряд мер поддержки предпринимателей. Одной из самых популярных инициатив властей стали льготные кредиты бизнесу под 2% годовых на выплату зарплат сотрудникам. По данным Минэкономразвития, всего в рамках программы было заключено более 200 тыс. кредитных соглашений на сумму свыше 400 млрд рублей. В общей сложности мера поддержала более 5 млн рабочих мест.
1 марта 2021 года правительство утвердило новую программу зарплатных кредитов бизнесу по льготной ставке 3% годовых. Как ожидают в кабмине, инициатива должна поддержать порядка 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работает 1,5 млн человек.
Многие российские компании по-прежнему ощущают на себе негативные последствия пандемии и зачастую испытывают нехватку средств на текущую деятельность. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, в этих условиях предприятиям нужна дополнительная помощь для увеличения рабочих мест.
«Снижение занятости стало одним из главных вызовов для России в период пандемии. Власти необходимо поддерживать население, ведь именно от людей зависит положение экономики в целом. На этом фоне выделение субсидий предприятиям для трудоустройства безработных позволит улучшить ситуацию на рынке труда», — добавил Остапкович.
Помимо возмещения затрат на организацию нового рабочего места, полученные от государства деньги бизнес сможет направить и на другие производственные нужды. Таким мнением с RT поделился руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
«Вариантов использования этих средств может быть масса. Это и оплата аренды, и увеличение фонда оплаты труда, а также уплата кредитов и налогов», — пояснил Коган.
В то же время субсидирование предприятий будет способствовать сокращению теневой занятости. Такую точку зрения в беседе с RT выразила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.
«Новые выплаты с большой вероятностью поддержат и ускорят обеление трудовых отношений там, где зарплаты слабо отличаются от МРОТ, а сотрудники получают деньги в конверте. Такие меры могут заставить многих работодателей задуматься о переводе своих сотрудников в официальный статус, чтобы претендовать на субсидии», — считает эксперт.
Рабочее обновление
Для поддержания рынка труда правительство также расширило программу переподготовки граждан. Теперь пройти переобучение и получить дополнительное профобразование смогут не только потерявшие работу из-за пандемии россияне, но и люди старше 50 лет, а также женщины с маленькими детьми. На эти цели в 2021 году власти направят из бюджета 10 млрд рублей, в 2022-м и 2023-м — по 7,4 млрд.
«Рассчитываем, что ежегодно не менее 115 тыс. человек, у которых есть сложности с трудоустройством, смогут освоить востребованные на рынке профессии», — подчеркнул Михаил Мишустин.
При правильной организации процесса программы переподготовки будут пользоваться высоким спросом, считает Анастасия Ускова. По её словам, пандемия подстегнула процесс цифровизации и автоматизации в экономике. В результате обнажились проблемы недостаточной компетенции ряда сотрудников, а также отсутствия необходимости в некоторых кадрах.
«Поэтому в первую очередь нужны IT-специалисты разного толка, которые будут обеспечивать цифровой переход. Также всеобщая удалёнка закрепила тренд на дистанционное потребление: онлайн-ритейл и онлайн образование, финансы, социальные сети, службы доставки. Бизнес в этих сферах рос на протяжении всего прошлого года и продолжит расти дальше, так что большое количество вакансий появится в данных направлениях», — уверена эксперт.
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По мнению экспертов, предпринятые правительством меры ускорят восстановление российского рынка труда. Напомним, что в 2020 году на фоне последствий пандемии коронавируса безработица в стране заметно выросла и достигала максимальных значений в августе — 6,4%. На тот момент в центрах занятости было зарегистрировано более 3,6 млн человек.
Между тем на сегодняшний день показатели уже заметно снизились. Так, согласно оценке Росстата, по итогам февраля 2021 года безработица в России опустилась до 5,7%. При этом число официально зарегистрированных безработных в настоящий момент составляет 1,9 млн человек, свидетельствуют данные Минтруда.
«Скорее всего, уровень безработицы вернётся к докризисным показателям уже в начале следующего года. Однако это будет возможно при условии снижения заболеваемости короновирусом, помощи от государства и вакцинировании 40—50% населения страны», — заключил Георгий Остапкович.