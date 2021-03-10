Трудовой сезон: официальное число безработных в России опустилось до минимума с апреля 2020 года

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, число официально зарегистрированных безработных в стране опустилось до 2,1 млн. Значение стало самым низким с апреля 2020 года. По словам экспертов, наблюдаемое восстановление сферы занятости во многом связано с отменой карантинных ограничений, а также мерами господдержки населения и бизнеса. Наиболее высокий спрос на рабочую силу специалисты фиксируют в сфере услуг, строительства и онлайн-торговли. Когда российский рынок труда сможет полностью вернуться к докризисным значениям — в материале RT.

Число официально зарегистрированных безработных в России опустилось до 2,1 млн. Об этом в среду, 10 марта, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. По данным Росстата, достигнутый показатель стал самым низким с апреля 2020 года.

Как напомнил глава Минтруда, в прошлом году безработица в России заметно выросла на фоне последствий пандемии коронавируса и достигала максимальных значений в августе-сентябре. На тот момент в центрах занятости было зарегистрировано порядка 3,7 млн человек.

Впрочем, уже с октября ситуация на рынке труда начала постепенно стабилизироваться и концу 2020-го число зарегистрированных безработных снизилось до 2,7 млн. При этом, как подчеркнул Котяков, в России сфера занятости пережила пандемию лучше, чем в большинстве других стран.

«Российская Федерация смогла избежать катастрофического роста безработицы, как это наблюдалось в других странах. Пиковые значения уровня безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) у нас достигали 6,4%. Напомню, что в европейских странах этот показатель превышал и 13%, и 16% населения — то есть это достаточно серьёзное социальное напряжение», — добавил министр.

Отметим, что уже в декабре 2020 года уровень безработицы в России опустился до 5,9%, а в январе 2021-го составил 5,8%. Постепенное восстановление рынка труда во многом связано с отменой карантинных ограничений и оживлением деловой активности. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов.

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«В феврале индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг России вырос до отметки 52,6 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о позитивной экономической ситуации. В этих условиях увеличивается в том числе спрос на трудовые ресурсы, что поддерживает занятость и способствует снижению безработицы», — пояснил Кузнецов.

Помимо этого, положительное влияние на сферу занятости оказали меры правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии, считают эксперты. В первую очередь речь идёт о льготных кредитах предприятиям.

«Субсидированные займы удержали рынок труда от резкого спада, особенно во время действия жёстких ограничительных мер. В свою очередь, часть населения получала пусть и минимальный, но гарантированный заработок. При этом ожидаемая стабилизация рынка труда должна привести к росту реальных доходов населения уже к концу этого года», — рассказал RT главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

РИА Новости

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Напомним, с 1 июня по 1 ноября 2020 года пострадавшие от пандемии компании и предприниматели могли оформить кредит по льготной ставке 2% годовых. Полученные деньги бизнес должен направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта 1 МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника.

Предоставляемый компаниям заём на 85% обеспечен государственными гарантиями. При этом сам кредит может быть полностью списан, если работодатели сохранят 90% рабочих мест. В случае сохранения не менее 80% штата государство возьмёт на себя половину займа и процентов по нему. Согласно инициативе, все списания должны пройти к 1 апреля 2021 года.

По данным Минэкономразвития, всего в рамках инициативы было заключено более 200 тыс. кредитных соглашений на сумму свыше 400 млрд рублей. В общей сложности программа льготного кредитования поддержала более 5 млн рабочих мест, говорится в материалах ведомства.

Кроме того, 1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую программу зарплатных кредитов бизнесу по льготной ставке 3% годовых. Как отметил глава кабмина, инициатива должна поддержать порядка 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работает 1,5 млн человек.

Трудовое пробуждение

Как рассказала RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова, быстрее всего занятость восстанавливается в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. Так, самое активное снижение безработицы наблюдается в сфере услуг, общепита и непродуктовой розницы. По словам Усковой, предприятиям этих отраслей пришлось полностью закрыться весной 2020 года, а сейчас они вновь набирают персонал.

«Также высокий спрос на рабочую силу зафиксирован в сегменте ЖКХ и строительстве. Это связано с оттоком трудовых мигрантов и высоким интересом россиян к ипотеке. Кроме того, мы видим и расцвет онлайна. Такси, курьерские службы, интернет-торговля — все эти бизнесы показывали рост во время пандемии и также нуждаются в новых кадрах», — добавила Ускова.

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Как полагают специалисты, наблюдаемое снижение безработицы отчасти связано и с увеличением числа самозанятых в России. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в феврале 2020 года таким статусом обладали уже порядка 1,7 млн россиян.

«Каждый день самозанятыми в России становятся около 7 тыс. человек. Этот налоговый режим в определённой степени помогает поддерживать доходы населения и находить альтернативные формы занятости в новых условиях. При этом бизнесу такой вариант сотрудничества тоже выгоден: делегирование задач самозанятым фрилансерам позволяет снизить операционные издержки», — отметила Анастасия Ускова.

Помимо этого, в пользу оживления рынка труда играют государственные меры поддержки россиян, потерявших работу в период пандемии. В частности, речь идёт о создании временных рабочих мест и программе по переподготовке специалистов. Об этом в беседе с RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Подобные инициативы доказали свою эффективность и позволили трудоустроить сотни тысяч россиян. Более того, работа в данном направлении продолжается. Накануне Владимир Путин поручил правительству обеспечить реализацию дополнительных мер по трудоустройству, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных. На наш взгляд, это позволит вернуться к докризисным показателям в сфере занятости уже к концу 2021 года», — отметила депутат.