Под 3% годовых: Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса

Президент России Владимир Путин одобрил запуск новой программы зарплатных кредитов бизнесу по льготной ставке 3% годовых. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Инициатива должна поддержать порядка 75 тыс. предпринимателей и помочь сохранить около 1,5 млн рабочих мест. По словам премьер-министра, перечень получателей финансовой помощи будет расширен, а займы можно будет оформлять с отсрочкой выплаты на полгода. При этом, как полагают эксперты, действие программы позволит ускорить восстановление российского рынка труда.

Президент России Владимир Путин одобрил решение о запуске новой годовой программы льготных кредитов для предпринимателей. Об этом в среду, 24 февраля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

«Теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается. Компании получат возможности для роста», — отметил глава кабмина.

По его словам, по новой программе в течение первой половины 2021 года бизнес будет освобождён от уплаты основного долга и процентов по кредиту. Компании смогут начать проводить выплаты только во втором полугодии ежемесячно равными долями.

Кроме того, перечень возможных участников инициативы будет расширен. Как уточнил премьер, к программе допустят микро- и малые, а также крупные предприятия из наименее пострадавших отраслей. Согласно оценке правительства, помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работает порядка 1,5 млн человек.

«За это время мы, надеюсь, завершим основную часть вакцинирования людей, спрос на услуги этих отраслей вырастет, и они смогут начать быстрое восстановление. Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию», — подчеркнул Мишустин.

Напомним, с 1 июня по 1 ноября 2020 года пострадавшие от пандемии коронавируса компании и предприниматели могли оформить кредит по льготной ставке 2% годовых. Полученные деньги бизнес должен направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта 1 МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника.

Предоставляемая компаниям ссуда на 85% обеспечена гарантиями госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом сам кредит может быть полностью списан, если работодатели сохранят 90% рабочих мест. В случае сохранения не менее 80% штата государство возьмёт на себя половину займа и процентов по нему. Согласно инициативе, все списания должны пройти к 1 апреля 2021 года.

По последним подсчётам Минэкономразвития, всего в рамках инициативы было заключено почти 226 тыс. кредитных соглашений на сумму 443 млрд рублей. В общей сложности программа льготного кредитования помогла обеспечить зарплатой порядка 5,4 млн сотрудников, говорится в материалах ведомства.

Предоставление льготных займов предпринимателям стало одной из главных антикризисных мер правительства в период пандемии. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Льготные кредиты не только поддерживали предпринимательскую активность, но и практически обеспечивали качество и уровень жизни населения. Люди не увольнялись с работы, а смогли получать какой-то, пусть небольшой, но гарантированный доход. Бизнес при этом поддерживал занятость. В результате пиковый уровень безработицы у нас достигал 6,4%, в то время как в большинстве других стран показатель поднимался гораздо выше», — отметил Остапкович.

По словам Михаила Мишустина, хотя программа льготных кредитов под 2% годовых помогла бизнесу в период пандемии, показатели целого ряда отраслей ещё не вернулись к докризисным уровням. В первую очередь, речь идёт о сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий и туризма. Этим сегментам бизнеса по-прежнему необходима помощь государства, считает премьер-министр.

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Между тем повышение льготной ставки с 2% до 3% годовых не окажет серьёзного давления на пострадавший бизнес. Таким мнением с RT поделился эксперт по финансам московского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Вешаев.

«Сейчас основной вопрос больше в том, как банки будут подходить к проверке контрагентов и получится ли сделать программу более массовой. Дело в том, что ранее получалось так, что многие компании не попадали под требования банков. В данных реалиях с учётом неопределённости решение этой проблемы было бы крайне полезно для бизнеса», — отметил Вешаев.

По мнению Георгия Остапковича, в результате продления инициативы ещё на год и расширения круга получателей льготных кредитов в России может ускориться восстановление рынка труда. Как полагает эксперт, уже в 2021 году уровень безработицы в стране способен опуститься до 5%.

«Чем больше занятость, тем выше производительность труда и, соответственно, объём производимой предприятиями продукции. Это, в свою очередь, будет способствовать ускорению экономики. А чем выше темпы роста ВВП, тем больше прибыль, объём отчислений в бюджет, а также больше возможностей у государства для поддержки социально незащищённых слоёв населения», — заключил Остапкович.