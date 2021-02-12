Трудовые изгои: почему всё больше американцев надолго теряют работу

За первую неделю февраля число заявок на пособие по безработице в США выросло на 793 тыс. и заметно превысило прогнозы аналитиков. При этом в стране рекордно растёт количество граждан, которые уже более полугода остаются незанятыми. По словам экспертов, негативное влияние пандемии на сектор услуг и повторное введение карантинных ограничений не позволяют многим американцам найти работу. Более того, как отмечают специалисты, с течением времени такие люди будут терять профессиональные навыки и шансы на их трудоустройство снизятся. Как напряжённая ситуация в сфере занятости может отразиться на экономике Штатов — в материале RT.

За первую неделю февраля в США за пособиями по безработице обратились 793 тыс. человек. Значение оказалось хуже первоначальных прогнозов аналитиков. Ранее ожидалось, что число заявок на получение выплат не превысит 750—757 тыс. Об этом свидетельствуют данные Минтруда Штатов и портала Trade Economics.

Хотя общий уровень безработицы в стране уже отошёл от прошлогодних максимумов (14,8%) и опустился до 6,3%, ситуация на американском рынке труда по-прежнему остаётся напряжённой. Об этом RT рассказал шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв. По его словам, давление на сферу занятости в США оказывает повторное введение карантинных ограничений в ряде штатов.

«Конкретное число временно убывших из экономики работников, тщательно подсчитанное по зарплатным ведомостям, даёт более объективную картину. Так, за декабрь 2020 года количество занятых работников вне аграрного сектора упало на 227 тыс. За январь же по всей стране было создано всего 49 тыс. рабочих мест, из которых 43 тыс. — государственные вакансии. Это ясное указание: в частном секторе потери занятости пока не восполняются», — пояснил эксперт.

Одновременно в США обостряется и проблема долгосрочной безработицы. Речь идёт о росте числа граждан, которые остаются незанятыми более шести месяцев подряд. По данным Минтруда США, количество таких американцев непрерывно увеличивается с апреля 2020 года и за прошедшее время выросло в четыре раза — до 4 млн человек. Значение стало максимальным с ноября 2013-го.

Более того, за последние девять месяцев доля давно не трудоустроенных граждан среди общего числа безработных увеличилась почти в десять раз и в январе 2021 года составила 39,5%. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать в конце 2012-го.

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«Это так называемая застойная безработица, когда люди долго не могут трудоустроиться после увольнения. Рост показателя связан с тем, что экономика США восстанавливается неравномерно. В одних секторах оживление происходит быстрее, а в других — медленнее, например в сфере услуг», — объяснил в разговоре с RT заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

Так, введённые на фоне пандемии коронавируса ограничительные меры сильнее всего ударили по американскому гостиничному сектору, туризму, транспорту, общепиту и сфере развлечений. Об этом RT рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Восстановление занятости в этих сферах возможно только при отказе от ограничений или значительном ослаблении ограничительных мер, направленных на социальное дистанцирование. Таким образом, снижение долгосрочной безработицы начнётся только после победы над пандемией коронавируса», — подчеркнул эксперт.

AFP

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Сохранение долгосрочной безработицы на высоком уровне может стать угрозой для восстановления экономики США в целом. К такому выводу пришли эксперты международного рейтингового агентства Moody’s.

Как отмечают специалисты, давно не работающие граждане теряют профессиональные навыки, а меняющиеся требования работодателей только усложняют задачу трудоустройства. Помимо этого, в стране снижается потребление товаров и услуг первой необходимости, а более активное использование программ социальной защиты ведёт к увеличению госрасходов и усиливает нагрузку на бюджет.

«Кроме того, затянувшийся период безработицы среди малоимущих семей и одновременный рост неравенства в сфере доходов, благосостояния и возможностей могут обострить социальную напряжённость. Это, в свою очередь, усилит давление на политиков и проводимый ими курс», — говорится в исследовании агентства.

Бюджетная жертва

Отметим, что на поддержку экономики и населения в ближайшее время новая администрация США планирует направить $1,9 трлн. В частности, власти намерены выплатить американцам по $1,4 тыс. в дополнение к уже одобренным ранее $600. Однако масштабные меры экономического стимулирования могут ускорить рост бюджетного дефицита и госдолга США, считает Виктор Супян.

«Чтобы брать такие суммы, их надо заимствовать, то есть увеличивать госдолг. Объём долговых обязательств Штатов уже существенно превышает размер экономики страны. Деньги не просто печатаются, они берутся в виде заимствований, и их нужно покрывать бюджетными средствами. Сейчас на обслуживание своего госдолга Штаты должны ежегодно тратить около $400 млрд, а в дальнейшем эта сумма будет только расти», — подчеркнул эксперт.

По данным бюджетного управления конгресса США, в 2020 финансовом году (завершился 30 сентября) дефицит американской казны превысил $3 трлн и приблизился к отметке 15% ВВП. Показатель стал самым высоким с 1945 года. При этом государственный долг страны сегодня находится вблизи максимальных значений за всю историю и составляет $27,8 трлн. Об этом свидетельствуют материалы Минфина Штатов.