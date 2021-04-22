«Выйдем на траекторию устойчивого роста»: в Минэкономразвития назвали сроки восстановления экономики

Российская экономика может вернуться к докризисным значениям уже в III квартале 2021 года. Такой прогноз 22 апреля озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, Россия прошла пандемию коронавируса лучше ряда государств, а в текущем году ВВП страны вырастет не менее чем на 3%. Помимо этого, в министерстве прогнозируют увеличение объёмов экспорта почти на четверть, рост реальных доходов населения на 3%, а также снижение безработицы до 5,2%. В то же время инфляция, по оценке ведомства, в 2021 году составит 4,3%.

Экономика России может полностью вернуться к докризисным показателям в период с июля по сентябрь 2021 года. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на конференции Ассоциации европейского бизнеса.

«В целом ожидаем, что уже в III квартале экономика достигнет доковидного уровня, а к концу года мы выйдем на траекторию устойчивого роста темпом не менее 3%», — подчеркнул министр.

По его словам, уже в марте 2021 года динамика ВВП страны вышла в положительную зону. Как уточнил Решетников, прежде всего это произошло за счёт машиностроения, химии, деревообработки, лёгкой и пищевой промышленности.

Также Минэкономразвития позитивно оценивают ситуацию в транспортном комплексе и строительстве. При этом, согласно оценке ведомства, в стране наблюдается оживление потребительского спроса, а объём платных услуг и оборот общепита уже превышают прошлогодние уровни.

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Напомним, в 2020 году на фоне последствий пандемии коронавируса объём ВВП России сократился на 3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В то же время темпы падения всей мировой экономики оказались более глубокими и, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), составили 3,3%.

«Наша экономика прошла кризис лучше, чем в среднем другие экономики, и продолжает восстанавливаться. При этом снижение экономической активности у нас впервые за многие кризисы оказалось ощутимо меньше снижения ВВП, и мы ожидаем, что инвестиции восстановятся до докризисного уровня уже в этом году», — отметил Максим Решетников.

Во многом поддержку экономике в период кризиса оказала финансовая помощь населению и бизнесу со стороны государства. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его словам, в первую очередь речь идёт о льготных кредитах предпринимателям и прямых выплатах семьям с детьми.

«Правительство не допускало ошибок с избыточным стимулированием каких-то отдельных отраслей, соблюдало меры финансовой стабильности, избежало резкого роста дефицита бюджета и других факторов, которые могли бы дополнительно замедлить экономический рост или ограничить его в будущем», — пояснил экономист.

РИА Новости

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Помимо этого, в пользу оперативного восстановления экономики сыграла отмена большинства карантинных мер в России, считает Абрамов. По его словам, в период действия режима самоизоляции у людей сформировался так называемый отложенный спрос. В результате после снятия ограничений в стране заметно выросло потребление товаров и услуг.

«По мере ослабления карантина россияне начали тратить больше денег на свои нужды, что позитивно влияет на экономику в целом. Кроме того, на потребительском спросе положительно сказывается рост внутреннего туризма на фоне мер господдержки отрасли и временной приостановки авиасообщения с другими государствами», — пояснил специалист.

Помимо этого, среди ключевых факторов оживления экономики опрошенные RT эксперты отмечают повышение мировых цен на ряд сырьевых товаров. Такое положение дел должно обеспечить рост выручки российских экспортёров и улучшить наполняемость бюджета страны, уверены экономисты.

«Поднять валовые показатели российской экономике помогает благоприятная ценовая ситуация на быстро восстановившихся товарных рынках. В первую очередь речь идёт о подорожании сырья в металлургии, химической промышленности и нефтяной отрасли», — пояснил в разговоре с RT шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Согласно оценке Минэкономразвития, в 2021 году экспорт товаров из России вырастет почти на 24%. Так, общая сумма поставок товаров за рубеж может составить порядка $412 млрд по сравнению с $322 млрд в 2020-м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз ведомства.

Доходные инвестиции

В дальнейшем поддержать темпы роста ВВП выше 3% поможет поддержка инвестиционной активности, считает Александр Абрамов. Так, накануне, 21 апреля, президент России Владимир Путин объявил о предоставлении регионам кредитов по сниженной ставке для вложения денег в инфраструктурные проекты.

«Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 млрд рублей», — заявил президент во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Инициатива главы государства позволит снизить долговую нагрузку на регионы и одновременно будет способствовать развитию целого ряда отраслей и секторов экономики. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Мы увидим, например, развитие строительства и ряда смежных производственных направлений — стройматериалов, отделочных материалов, дорожной инфраструктуры, логистики. Это, в свою очередь, обеспечит рост занятости, снизит уровень безработицы и приведёт к росту доходов граждан», — подчеркнул Сигал.

kremlin.ru

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году реальные доходы населения вырастут на 3%, а уровень безработицы снизится до 5,2%. По мнению Александра Абрамова, отчасти такие показатели могут быть достигнуты за счёт мер властей по поддержке населения. В первую очередь речь идёт о дополнительных социальных выплатах гражданам.

«В части роста доходов работающего населения также наблюдается позитивная динамика в связи с ростом реальной заработной платы. Если других волн пандемии получится избежать, то увеличение доходов населения в 2021 году будет сопутствовать росту экономики», — добавил Абрамов.

Ценовое замедление

Согласно оценке Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,3%. Примечательно, что ранее ведомство прогнозировало годовые темпы роста потребительских цен вблизи 3,7%.

Напомним, инфляция в стране начала ускоряться ещё во второй половине 2020 года, а в марте 2021-го достигла 5,8%. Значение стало самым высоким с ноября 2016-го. Между тем в настоящий момент темпы роста цен в стране уже начали замедляться и опустились до 5,5%. Об этом в четверг заявила заместитель министра экономического развития Полина Крючкова.

«Системные меры, принятые правительством РФ для снижения влияния роста мировых цен на внутренний рынок, носят комплексный характер и уже позволили снизить волатильность цен на ряд базовых продуктов питания. В целом, если бы не предпринятые меры, мы могли увидеть в марте инфляцию на пике 6%», — подчеркнула Крючкова.

По словам Александра Абрамова, во многом наблюдаемый в последние месяцы рост инфляции в России был связан именно с общим повышением цен на товары и услуги в мире. По мнению эксперта, дальнейшая динамика показателя будет зависеть от того, как быстро другие страны восстановят производство дешёвых товаров. При этом, как полагает экономист, в России инфляция в 2021 году останется в диапазоне 4—5%.