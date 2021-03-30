Продуктовая заморозка: правительство продлило срок действия соглашений о ценах на сахар и масло

Правительство России продлило соглашения о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. Договорённости будут действовать до 1 июня и 1 октября 2021 года соответственно. В рамках инициативы производители продукции продолжат удерживать стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей. Помимо этого, власти начнут предоставлять субсидии компаниям. Как полагают эксперты, инициатива позволит россиянам покупать товары по фиксированной цене, а производителям — избежать потери прибыли.

Правительство России решило продлить соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, а на подсолнечное масло — до 1 октября. Такое постановление утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Речь идёт о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они фиксируют стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — говорится в сообщении кабмина.

Первоначально срок действия соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию продукции, считают в правительстве. Как отметили в кабмине, решение о пролонгации договоров входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие. Соответствующий перечень инициатив ранее был разработан властями по поручению президента Владимира Путина.

«Правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке — и с точки зрения производителей, и с точки зрения ретейлеров», — прокомментировал решение кабмина пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что рост потребительских цен в России ускорился во второй половине 2020 года. Так, по данным Росстата, в ноябре инфляция в стране превысила целевую отметку Центробанка (4%) и достигла 4,4%, а в декабре выросла до 4,9% — максимального уровня с мая 2019-го.

При этом темпы подорожания некоторой продукции в несколько раз превышали уровень инфляции. Так, например, за 2020 год сахар вырос в цене почти на 65%, подсолнечное масло — на 26%, крупа — на 20%, плодоовощная продукция — на 17%, а макароны — на 12%.

На этом фоне в декабре Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты и потребовал принять меры для решения проблемы. В результате кабмин оперативно подготовил ряд инициатив.

Помимо подписания соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров и созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопёков. Одновременно власти разработали законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить ценовое регулирование.

Кроме того, в марте 2021 года кабмин ввёл постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. По задумке правительства, инициатива позволит своевременно реагировать на резкое подорожание значимой для россиян продукции и оперативно принимать стабилизирующие меры.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Во многом решение правительства продлить соглашения по сахару и подсолнечному маслу связано с заметным подорожанием продовольствия в мире. Об этом 25 марта во время пресс-конференции заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Отметим, что в феврале 2021 года на фоне пандемии коронавируса мировые цены на продовольствие достигли максимального уровня почти за семь лет. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), соответствующий индекс впервые с июля 2014 года достиг отметки 116 пунктов.

Как подчеркнули специалисты FAO, одной из главных причин роста показателя стало значительное повышение стоимости сахара и растительных масел. Такое положение дел на мировых торговых площадках приводит и к подорожанию продукции внутри России, считают в Минэкономразвития.

«Изначально наше желание было, всех ведомств, выйти из системы соглашений, выйти из системы административного регулирования, и мы все к этому стремились. Но в последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений. И поняли, что необходимы дополнительные меры», — пояснил Максим Решетников.

Денежная поддержка

По словам Решетникова, вместе с продлением соглашений власти начнут предоставлять субсидии производителям сахара при поставках продукции в розничные сети. Как полагают опрошенные RT эксперты, такое решение позволит минимизировать потери компаний от заморозки цен.

«При фиксации цен производители теряют часть прибыли, поэтому им становится всё сложнее выполнять условия соглашений. Теперь же правительство будет компенсировать часть затрат. В результате продление договорённостей вместе с субсидиями, вероятно, позволит гражданам покупать товары по фиксированной стоимости, а производителям — сохранить прибыльность», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По мнению директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, регулировать цены в ручном режиме без существенных потерь для рынка можно будет в течение полугода. После этого участники отрасли смогут действовать сами без прямого участия властей, поскольку влияние пандемии коронавируса на цены снизится.

«Одновременно ближе к осени будет новый урожай сахарной свёклы и подсолнечника, что станет дополнительным фактором для стабилизации цен на эти товары. В целом по итогам 2021 года стоимость продовольствия должна повыситься в рамках продовольственной инфляции, которая составляет 6,5—7%», — заключил Остапкович.