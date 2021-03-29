«Позволит защитить права потребителей»: Минфин и ФНС планируют ужесточить контроль за продавцами на розничных рынках

Минфин России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) намерены ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках. За счёт нововведений ведомства планируют устранить нарушения при использовании ККТ и тем самым снизить теневой оборот наличных денег. По словам экспертов, инициатива позволит повысить собираемость налогов, но при этом не приведёт к серьёзным последствиям для торговцев. Более того, изменения должны позитивно отразиться на конечных потребителях. Покупателям на рынках будет легче защитить свои права в случае приобретения некачественного товара.

Министерство финансов России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) планируют усилить контроль за применением контрольно-кассовой техники на розничных рынках страны. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщила пресс-служба Минфина.

Как отметили в ведомстве, представленные инициативы должны будут устранить нарушения правил использования ККТ недобросовестными предпринимателями. Это, в свою очередь, «позволит защитить права потребителей», считают в министерстве.

«Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участников. Также это будет способствовать реализации задачи руководства страны по формированию эффективного мониторинга цен на продовольственные товары благодаря автоматизированной системе учёта выручки», — говорится в сообщении Минфина.

В частности, власти намерены сократить перечень случаев, при которых ККТ на рынке может не применяться, а также обязать арендаторов документально подтверждать наличие кассовой техники перед заключением договора об аренде торгового места. Также предлагается предоставить управляющим рынками компаниям доступ к специальными средствам и сервисам для контроля за наличием у арендаторов зарегистрированной ККТ.

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Помимо этого, Минфин и ФНС хотят конкретизировать возможные меры для устранения управляющими компаниями выявленных нарушений при контроле арендаторов, а также ввести ответственность за допуск на рынок лиц, не имеющих ККТ. При этом в соответствии с нововведениями может быть упрощён порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

Все соответствующие поправки планируется внести в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках» и в КоАП. Между тем, как подчеркнули в Министерстве финансов, изменения не затронут торговцев, продающих на рынке товары собственного производства. У таких предпринимателей сохранится право не применять ККТ.

В Минфине напомнили, что задачу усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках поставил президент России Владимир Путин. Такое поручения глава государства дал после выявления существенных нарушений.

«Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлечённости его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов. Также отсутствует «прослеживаемость» товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж. В результате осуществляется продажа нелегальной/санкционной, а также контрафактной продукции, что может нести риски, в том числе с точки зрения безопасности здоровья потребителей», — пояснили в ведомстве.

По мнению специалистов ФНС, усиление контроля создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса при различных форматах торговли. Как напомнили в службе, законодательство в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года.

«Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате сейчас некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФНС.

Разработанные поправки позволят минимизировать риски нарушений за счёт наведения порядка в применении кассовой техники на рынках и ярмарках. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

РИА Новости

© Илья Питалев

Кроме того, по его словам, изменения сократят теневой товарооборот и тем самым ускорят процесс «обеления» торговли. Одновременно повысится собираемость налогов, что должно позитивно отразиться на наполняемости бюджета страны, подчеркнул эксперт.

«Для розничной торговли и ситуации на рынках такое ужесточение контроля кардинальных последствий иметь не будет. Кассовый аппарат стоит от 5 тыс. рублей — нельзя сказать, что это дорого. Подключение, получение разрешения в ФНС может занять пару дней. То есть это только вопрос платёжной дисциплины — власти добиваются, чтобы предприниматели точно исполняли ранее изданный закон», — добавил Сигал.

Более того, при наличии кассового чека потребителям будет легче отстоять свои права в случае покупки некачественного товара. Об этом RT рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

«Инициатива полезна непосредственно для самих покупателей, которые с чеком могут вернуть деньги за некачественный или просроченный товар. Сейчас, покупая продукцию на рынке, им довольно сложно потом вернуть товар, который на деле оказался испорченным и опасным для здоровья, либо если имел место недовес», — пояснил Тузов.