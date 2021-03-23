Выход из тени: число самозанятых в России достигло 2 млн

Федеральная налоговая служба России зарегистрировала 2 млн самозанятых. За всё время действия эксперимента с января 2019 года его участники задокументировали 327 млрд рублей доходов и заплатили 8 млрд рублей налогов. Как отмечают эксперты, за счёт получения статуса самозанятого всё больше россиян стремятся начать своё дело и легализовать доход от работы на себя. При этом участие в программе позволяет гражданам защищать свои трудовые права и копить на пенсию. По мнению специалистов, в ближайшие годы число желающих платить налог на профессиональный доход продолжит расти и может достичь 10 млн. Такое положение дел будет способствовать обелению экономики, считают аналитики.

На сегодняшний день число зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 млн. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

По данным ведомства, каждый день статус самозанятого в стране получают более 5 тыс. россиян. Всего же с момента запуска эксперимента в январе 2019 года его участники зарегистрировали доходы на 327 млрд рублей и уплатили налоги на 8 млрд рублей.

«Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1 млрд рублей. При этом у 85% зарегистрированных ранее не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 40% вообще не было официальных доходов за год до постановки на учёт», — говорится в сообщении ФНС.

Напомним, к самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. Ежегодный доход таких граждан не должен превышать 2,4 млн рублей.

Также отметим, что самозанятые платят налог на профессиональный доход. При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%.

«Сейчас самозанятость — самый простой способ начать собственное дело или легализовать доход от работы на себя. Регистрация занимает всего пару минут и проходит онлайн, не нужно сдавать отчётность и вести бухгалтерию. Самозанятому остаётся только работать и зарабатывать, не думая о бумагах. При этом налоговая ставка — самая низкая, если сравнивать с другими формами организации бизнеса», — рассказала RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

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Кроме того, зарегистрированные в качестве самозанятых россияне автоматически получают налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Также им не нужно платить страховые взносы.

«Статус самозанятого даёт возможность делать и пенсионные накопления, а также рассчитывать на защиту своих интересов в суде в случае их нарушения. В свою очередь, для экономики в целом самозанятость даёт пополнение бюджета за счёт сбора налогов, обеспечивает рабочие места и сокращает затраты государства на выплату пособий по безработице», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Помимо этого, сотрудничество с самозанятыми выгодно крупному бизнесу, считают специалисты. По подсчётам ФНС, за 2020 год услугами таких россиян воспользовались более 258 тыс. организаций.

«Крупному бизнесу и предпринимателям самозанятые интересны в качестве исполнителей на временных и разовых контрактах. При таком сотрудничестве заказчик не платит страховые взносы, да и налоги, как правило, самозанятые платят сами за себя. Поэтому бизнес в таких случаях существенно экономит на кадрах», — пояснила Анастасия Ускова.

РИА Новости

© Нина Зотина

Отметим, что с 1 января 2019 года россияне начали платить налог на профессиональный доход в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С января 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых заработал ещё в 19 регионах, а с 1 июля возможность присоединиться к инициативе получили все субъекты страны.

Между тем, по данным ФНС, в настоящий момент около 30% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают на заработки в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

«Основные виды деятельности самозанятых: такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир. Молодёжь (до 30 лет) в основном работает в сфере маркетинга и рекламы, а также предоставляет услугу доставки. Самозанятые в возрасте от 40 лет сдают в аренду жильё, занимаются консультированием и репетиторством», — рассказали в ведомстве.

Любопытно, что более половины всех самозанятых в России (60%) приходится на долю мужчин. Чаще всего они работают сантехниками, мастерами по ремонту и обслуживанию автомобилей, грузчиками, таксистами и электриками. В свою очередь, среди самозанятых россиянок особой популярностью пользуются такие профессии, как мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, логопед и няня.

По мнению Анастасии Усковой, в ближайшее десятилетие количество самозанятых в России может достичь 10 млн. Одним из главных преимуществ такой тенденции для экономики должно стать снижение теневой занятости. Об этом RT рассказал эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Елин.

«Количество самозанятых увеличивается быстрыми темпами. Это говорит о том, что в обществе всем очевиден тренд на обеление экономики. У большинства есть понимание, что в фокусе внимания властей сегодня доходы не только предпринимателей, но и граждан. Поэтому выходить из «серой зоны» и платить легально все налоги становится правилом», — подчеркнул Елин.