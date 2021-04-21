«Свести к минимуму угрозу бедности»: Путин поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми

В среду, 21 апреля, Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми. Более того, глава государства объявил о предоставлении пособий одиноким родителям и беременным женщинам в трудном финансовом положении в размере 5650 и 6350 рублей в месяц соответственно. В свою очередь, семьи со школьниками и будущими первоклассниками получат по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно. Помимо этого, российский лидер заявил о продлении программы туристического кешбэка до конца 2021 года. Также президент попросил кабмин подготовить новые меры помощи бизнесу и предоставить регионам инфраструктурные кредиты по ставке не более 3% годовых.

Правительству России необходимо к 1 июля 2021 года подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин в среду, 21 апреля, в ежегодном послании Федеральному собранию. Как подчеркнул глава государства, «задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей».

По мнению Путина, Россия столкнулась с пандемией коронавируса в тот момент, когда совпали последствия демографических ударов 1940-х и 1990-х годов. На этом фоне российский лидер назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом.

«Этим приоритетом определяются все положения обновлённой Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет», — подчеркнул Путин.

По его словам, прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Как напомнил глава государства, в настоящий момент в стране уже действует система выплат в размере 11,3 тыс. рублей на ребёнка в возрасте до трёх лет. Деньги получают семьи, чьи доходы не превышают размера одного прожиточного минимума на человека.

Помимо этого, в 2020 году власти ввели выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Размер пособия дифференцирован и в среднем по стране составляет от 5650 до 11,3 тыс. рублей в месяц. Между тем глава государства заявил о необходимости принять новые меры помощи, в первую очередь неполным семьям.

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«С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей», — отметил российский лидер.

Одновременно президент призвал помочь беременным женщинам в сложных материальных условиях и предоставить им ежемесячную выплату в размере 6350 рублей. Как подчеркнул российский лидер, «важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства».

Кроме того, Владимир Путин рассказал о необходимости в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы. Помимо этого, президент распорядился оказать дополнительную финансовую помощь семьям со школьниками.

«Предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — заявил Путин.

По его словам, деньги перечислят семьям в середине августа. Так, у родителей будет время собрать ребёнка в школу.

РИА Новости

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Согласно оценке Минфина, на реализацию социальных инициатив президента в ближайшие два года власти направят порядка 400 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, около 270 млрд планируется потратить уже в 2021 году и 130 млрд — в 2022-м.

«Это не несёт инфляционных рисков, это всё будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», — подчеркнул министр.

Озвученный президентом комплекс мер по поддержке семей с детьми стал беспрецедентным. Таким мнением в разговоре с RT поделился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Президент считает основной задачей развитие детей, которые будут составлять наше будущее, знания и компетенции. Это трудовые ресурсы, которые через 15—20 лет выйдут на рынок и станут создавать ВВП за счёт своих знаний. Таким образом, семьям с низкими доходами необходимо помочь уже сейчас. Глава государства это прекрасно понимает и поэтому значительную часть выступления посвятил детям», — отметил эксперт.

Как подчеркнул Остапкович, выплаты позволят восстановить материальный баланс в семьях. В результате родители смогут спокойно заниматься воспитанием детей и продолжать обучение или трудовую деятельность, считает специалист. Более того, по его словам, финансовая помощь семьям должна поддержать потребительский спрос и тем самым ускорить восстановление экономики от последствий пандемии.

«Люди получат деньги и понесут их на рынок товаров и услуг. Даже если они разместят средства на банковском депозите, то уже банк на эту сумму выделит кому-то кредит. То есть деньги будут работать. Естественно, на эти суммы увеличится или потребительская активность, или инвестиционная. И то и другое — основные факторы экономического роста», — добавил Георгий Остапкович.

В пользу туризма

Во время выступления Владимир Путин также объявил о продлении программы туристического кешбэка. Напомним, по условиям инициативы, за путешествия по стране россиянам возвращают 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Очередной этап программы стартовал в марте 2021 года, и первоначально купить путёвку со скидкой можно было до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня. Между тем глава государства призвал увеличить сроки действия инициативы.

«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», — подчеркнул президент.

Предложение главы государства может не только оказать помощь туристическому сектору в условиях пандемии, но и поддержать ряд других отраслей экономики. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Дело в том, что программа кешбэка позволяет расширить сезон путешествий и увеличить доступность турпоездок для россиян. Более того, инициатива помогает восстанавливать смежные отрасли экономики: один турист зачастую создаёт до четырёх новых рабочих мест в регионе. Это даёт развиваться ресторанному бизнесу, транспортной и авиаотраслям», — объяснил Горин.

РИА Новости

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Одновременно Владимир Путин призвал уделить особое внимание здоровью детей и сделать их отдых максимально доступным. На этом фоне российский лидер предложил в 2021 году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь. Кроме того, глава государства заявил о необходимости сформировать дополнительные возможности для студенческого и молодёжного туризма.

По словам Дмитрия Горина, таким образом власти делают вклад в развитие подрастающего поколения. Как подчеркнул эксперт, совокупность мер даёт позитивный эффект для всей турорасли, в которой задействовано не менее 2,5 млн человек.

Новые стимулы

В своём послании Федеральному собранию глава государства также обратил внимание на меры поддержки бизнеса. Как напомнил президент, в 2020 году одним из самым популярных инструментов помощи предпринимателям со стороны государства стали льготные кредиты на выплату зарплат сотрудникам. Заём мог быть полностью или частично списан, если компании сохранят штат. Всего инициатива поддержала более 5 млн рабочих мест.

Кроме того, в 2020 году были снижены с 30 до 15% страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Как подчеркнул Путин, это решение будет применяться на постоянной основе и пересмотру не подлежит. При этом президент поручил кабмину уже в ближайшее время разработать новые меры помощи бизнесу.

«Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний», — заявил президент.

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Также российский лидер призвал поддержать несырьевых экспортёров и уже с июля снять для них все ограничения в сфере валютного контроля. Помимо этого, Владимир Путин рассказал и о возможной донастройке налогового законодательства для стимулирования инвестиций бизнесом.

«Жду здесь от правительства конкретных предложений. Скажу, что называется, без протокола: дивиденды — кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает», — подчеркнул Путин.

Кредиты регионам

Также президент поручил правительству до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов. По его словам, в первую очередь необходимо помочь субъектам с высоким уровнем коммерческой задолженности.

«Предлагаю здесь следующее: весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года», — подчеркнул глава государства.

В то же время президент предложил реструктуризировать предоставленные регионам на борьбу с пандемией бюджетные кредиты и продлить срок их погашения также до 2029 года. Помимо этого, как отметил российский лидер, регионы получат «принципиально новый инструмент развития».

«Что имею в виду? Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 млрд рублей», — рассказал Путин.

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Как отметила в беседе с RT председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева, предоставление инфраструктурных кредитов по сниженной ставке позволит регионам возводить проекты для более комфортной и современной жизни граждан. В частности, деньги могут пойти на строительство и ремонт дорог, досуговых центров, объектов образования, предприятий.

«Таким образом потраченные средства позволят создать задел для развития отдельно взятого региона в будущем. Более того, данные средства в определённой степени позволят сократить отток молодёжи из своих регионов. Строительство и дальнейшее функционирование новых объектов инфраструктуры даст дополнительные рабочие места со стабильной оплатой труда», — добавила Воропаева.