В зависимости от дохода: Путин утвердил новый порядок предоставления выплат семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь размер выплаты на детей от трёх до семи лет будет зависеть от доходов семьи. Как следует из документа, сумма пособия может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка. По оценке Минтруда, новые правила назначения финансовой помощи носят более адресный характер и позволят эффективнее выводить семей с детьми из бедности. Всего на эти цели в ближайшие три года правительство планирует направить порядка 870 млрд рублей. Впрочем, действия властей не окажут значительной нагрузки на бюджет страны, уверены эксперты.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке предоставления выплат на детей от трёх до семи лет. Согласно документу, объём финансовой поддержки будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 и 100% от прожиточного минимума на детей.

Так, если после получения выплаты в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка (порядка 5652 рублей) среднедушевой доход семьи всё ещё не будет превышать величину прожиточного минимума на душу населения (11 653 рубля), то размер пособия повысят до 75% (около 8477 рублей).

Если этого по-прежнему будет недостаточно, то сумму выплаты увеличат до 100% от прожиточного минимума на ребёнка — 11 303 рубля. При этом объём предоставляемых средств будут пересчитывать каждый год, говорится в указе.

Как заявили в Министерстве труда и социальной защиты, в ближайшее время правительство России должно будет утвердить новые правила начисления выплат на детей от трёх до семи лет включительно для малообеспеченных семей. В своей работе власти планируют учесть поступившие в Минтруд обращения регионов, общественных организаций и граждан.

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«Задача правил — обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)», — говорится в сообщении Минтруда.

Как отметили в ведомстве, ранее всем семьям с доходом ниже прожиточного минимума пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей. Теперь финансовая помощь гражданам станет более адресной, подчеркнули в министерстве.

Напомним, что начисление пособий стартовало 1 июня 2020 года. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

При этом с 1 ноября 2020 года вступил в силу упрощённый порядок оформления детских пособий. Теперь для получения выплаты гражданам не нужно предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы сами получают эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Как ранее заявлял глава Минтруда Антон Котяков, всего за прошлый год помощь была назначена семьям на 4,75 млн детей. В общей сложности на эти цели власти направили из бюджета почти 213 млрд рублей. При этом новые правила предоставления выплат позволят эффективнее выводить семей с детьми из бедности, уверен министр.

«Для реализации такого подхода, по нашим оценкам, потребуется в 2021 году 276 млрд рублей, в 2022-м — 295 млрд, в 2023-м — 297 млрд рублей», — заявлял Котяков.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков

Выделение дополнительных средств на программу пособий не окажет значительной нагрузки на бюджет страны, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом, как полагает эксперт, изменение порядка начисления средств позволит систематизировать выплаты и избежать недопонимания со стороны получателей помощи.

«Определённо, категория людей с детьми — одна из самых уязвимых и нуждающихся в денежных пособиях. В настоящее время в стране проживает 13% населения за чертой бедности. Из них немалая доля приходится именно на детей. Именно поэтому государство должно позаботиться о будущем трудоспособном населении уже сейчас», — добавил Остапкович в разговоре с RT.

Полученные средства семьи в первую очередь направляют на потребительские нужды, отметил в интервью RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его мнению, начисление выплат остаётся одной из главных мер поддержки населения в период восстановления экономики от пандемии.

«Нововведения приняты для того, чтобы не разбрасываться вертолётными деньгами. Конечно, всем сейчас нужна поддержка, но и ресурсы небезграничны. В этих условиях наиболее эффективно работает именно адресный механизм, который позволяет сделать так, чтобы больше помощи получали те, кто сильнее в ней нуждается. В данном случае такой подход с различиями по имущественному положению и регионам отражает социальную направленность действий правительства», — подчеркнул Абрамов.