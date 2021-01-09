Устанавливается сразу на год: кабмин определил величину прожиточного минимума в 2021-м

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее величину прожиточного минимума в 2021 году на уровне 11 653 рублей, сообщили в пресс-службе кабмина. Показатель для трудоспособного населения составит 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. Отмечается, что с 2021-го прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было прежде. Теперь эту величину определяют, исходя из медианного среднедушевого дохода по стране.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о размере прожиточного минимума в 2021 году.

«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В публикации кабмина отмечается, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Изменилась и методика расчёта. Раньше величина прожиточного минимума определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, теперь же она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Напомним, что величина прожиточного минимума применяется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении ряда мер государственной поддержки, в частности, социального контракта, ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте до трёх лет и выплаты на детей от трёх до семи лет для малообеспеченных семей.

По данным Министерства труда, в 2020 году величина прожиточного минимума на душу населения составила 11 301 рубль. В ведомстве указали, что итоговый показатель исчислялся на основе данных Росстата о стоимости продуктов, включённых в состав потребительской корзины.

«Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров — 9299 рублей, для детей — 11 203 рубля. Это данные предварительного расчёта размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включённые в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года», — говорилось в сообщении ведомства, опубликованном 31 декабря 2020-го.

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Отметим, что в сентябре 2020 года Министерство труда предложило закрепить новый порядок расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Согласно новой системе, отношение МРОТ к медианной зарплате должно составлять 42%, прожиточного минимума к медианному среднедушевому доходу за предыдущий год — 44,2% (в 2021 году). Наряду с этим МРОТ не сможет снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты.

Позднее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что с 2021 года минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее прожиточного минимума. Министр отметил, что при новой методике расчёта оба показателя будут вычисляться отдельно и перестанут зависеть друг от друга.

В частности, Котяков упомянул, что в 2021 году разница между этими величинами может достигнуть 90 рублей, а в 2022-м — 500 рублей. Впоследствии Минтруд выступил с прогнозом относительно МРОТ в 2023 году. В ведомстве полагают, что этот показатель достигнет 14 176 рублей.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о новой методике расчёта МРОТ 30 декабря 2020 года.

«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%», — говорится в законе.

В соответствии с документом с 1 января 2021 года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц, на следующий год — с учётом значения медианной зарплаты за предыдущий. Также отмечается, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак высказал мнение, что новая методика расчёта МРОТ и прожиточного минимума затрагивает практически всех граждан РФ.

«Самое главное, что теперь ни при каких обстоятельствах МРОТ не будет снижаться при его ежегодном рассмотрении. За этим будет тщательно следить Российская трёхсторонняя комиссия», — цитирует Турчака ТАСС.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, сменой методики расчёта МРОТ и прожиточного минимума законодатели не ограничатся.

«Конечно, потребуются и дальнейшие шаги. Но первый шаг сделан — поменялась именно методика расчёта прожиточного минимума и, наконец, оторван размер прожиточного минимума от МРОТ… Это впервые, когда МРОТ выше прожиточного минимума. Вместе с тем от прожиточного минимума считаются многие пособия социального характера, в том числе пособия для семей с детьми. Поэтому не реже одного раза в год Российская трёхсторонняя комиссия будет рассматривать вопросы роста прожиточного минимума... Надеюсь, что в дальнейшем это даст возможность более быстрого роста заработных плат и сами заработные платы для 3,9 млн россиян подрастут в связи с ростом МРОТ», — заявила RT Бессараб.