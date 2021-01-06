Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году
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Как отмечается, ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше: 175 и 164 тыс. рублей в месяц соответственно.
7% респондентов хотят зарабатывать до 29 тыс. рублей, 18% — от 30 до 49 тыс., 24% — от 50 до 69 тыс. рублей.
15% участников указали суммы от 70 до 99 тыс. рублей, 17% — от 100 до 149 тыс., 19% — от 150 тыс. рублей.
В исследовании приняли участие 3 тыс. человек старше 18 лет из всех российских регионов.
Ранее сообщили, что в России увеличились прожиточный минимум и МРОТ.
Экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по ситуации с зарплатами.