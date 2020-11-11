Минтруд прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году

Минтруд России прогнозирует рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 14 176 рублей к 2023 году, заявил замглавы ведомства Андрей Пудов.

«Это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохранённой доле 42 (процента)», — цитирует замминистра ТАСС.

Ранее сообщалось, что со следующего года МРОТ при новой методике расчёта будет расти быстрее прожиточного минимума.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в 2021 году разница между значениями составит 90 рублей, а в 2022-м увеличится до 500 рублей.