В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум
- РИА Новости
«Да, безусловно, величина прожиточного минимума в России будет повышена. Правительство сейчас предложило новый механизм расчёта прожиточного минимума», — пояснил Исаев.
Он отметил, что речь идёт о расчёте не из потребительской корзины, а по отношению к медианному среднедушевому доходу.
«По расчётам, представленным правительству, это приведёт к более существенному и быстрому повышению прожиточного минимума, что отразится на соответствующих социальных пособиях и выплатах, которые привязаны к величине прожиточного минимума», — заключил парламентарий.
Ранее Пудов сообщил, что величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей.