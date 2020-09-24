В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

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Анастасия Румянцева
Первый зампред фракции «Единой России», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев прокомментировал RT слова замглавы Минтруда Андрея Пудова, который заявил, что величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей.
В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум
  • РИА Новости

«Да, безусловно, величина прожиточного минимума в России будет повышена. Правительство сейчас предложило новый механизм расчёта прожиточного минимума», — пояснил Исаев.

Он отметил, что речь идёт о расчёте не из потребительской корзины, а по отношению к медианному среднедушевому доходу.

«По расчётам, представленным правительству, это приведёт к более существенному и быстрому повышению прожиточного минимума, что отразится на соответствующих социальных пособиях и выплатах, которые привязаны к величине прожиточного минимума», — заключил парламентарий.

Ранее Пудов сообщил, что величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей.

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