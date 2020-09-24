Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

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Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
  • Pixabay

По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по стране в 2020 году составит 11 241 рубль.

«При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля», — цитирует замминистра РИА Новости.

Он пояснил, что это приводит к соотношению с медианным доходом за 2019 год, равному 44,2%, — именно такой уровень и планируется установить на следующий год.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Министерство труда и социальной защиты предложило изменить порядок расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

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