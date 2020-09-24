СМИ: Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума

Министерство труда и социального развития предложило изменить порядок расчёта прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Со следующего года предлагается отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и установить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

Как отмечает издание, МРОТ до 2026 года предполагается установить на уровне 42% медианной зарплаты.

Такой переход к общемировому стандарту расчёта ПМ, уточняет газета, может обойтись в 128,5 млрд рублей расходов в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025 году.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что в России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.