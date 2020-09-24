СМИ: Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума

Короткая ссылка
Министерство труда и социального развития предложило изменить порядок расчёта прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
СМИ: Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Со следующего года предлагается отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и установить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

Как отмечает издание, МРОТ до 2026 года предполагается установить на уровне 42% медианной зарплаты.

Такой переход к общемировому стандарту расчёта ПМ, уточняет газета, может обойтись в 128,5 млрд рублей расходов в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025 году.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что в России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить