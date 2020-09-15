В России планируют обсудить введение почасового МРОТ

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В России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.

По данным издания, пункт «о введении в дополнение к МРОТу понятия минимального размера часовой ставки» будет включён в перечень предложений к проекту соглашения.

Подчёркивается, что минимальный размер часовой ставки может применяться для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда.

Также сообщается, что соглашение позволит определить основные направления работы Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее RT назвал регионы России с самыми высокими зарплатами на основе данных Росстата.

7 сентября стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. 

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