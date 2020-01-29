В Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что прожиточный минимум в стране вырос на 3,9% за IV квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

«Если сравнивать цифры 2018 года и 2019 года, то мы видим, что размер фактически сложившегося прожиточного минимума в IV квартале увеличился на 3,9%», — цитирует Котякова Агентство городских новостей «Москва».

Министр отметил, что данная цифра чуть выше, чем показатель инфляции.

Он также добавил, что, судя по динамике последних пяти лет, размер прожиточного минимума в IV квартале как правило ниже, чем в третьем квартале.

Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.