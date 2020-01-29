В Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

Короткая ссылка
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что прожиточный минимум в стране вырос на 3,9% за IV квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.
В Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума
  • РИА Новости

«Если сравнивать цифры 2018 года и 2019 года, то мы видим, что размер фактически сложившегося прожиточного минимума в IV квартале увеличился на 3,9%», — цитирует Котякова Агентство городских новостей «Москва».

Министр отметил, что данная цифра чуть выше, чем показатель инфляции.

Он также добавил, что, судя по динамике последних пяти лет, размер прожиточного минимума в IV квартале как правило ниже, чем в третьем квартале.

Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить