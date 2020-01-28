Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тысячи рублей

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года, сообщает «Российская газета».

Как отмечается, предлагается установить прожиточный минимум в размере 11 510 рублей для трудоспособного населения, 8788 рублей — для пенсионеров и 10 383 рублей — для детей.

Данная мера связана со снижением цен на продукты питания, учитываемые при расчёте прожиточного минимума.

Так, цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту — на 18,2%, морковь — на 29,3%, свёклу — на 19,6%, лук репчатый — на 27,4%.

Подобное снижение прожиточного минимума из-за сезонного снижения цен, как пишет издание, наблюдалось и в предыдущие годы: в 2018 году оно составило 2,3%.

Ранее в Минюсте заявили, что занимаются разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например конкретными цифрами выплат.

22 января президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра структуры потребительской корзины, поскольку в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса.