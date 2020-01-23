В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также поправки планируются в другие документы, где указан МРОТ, в том числе Воздушный кодекс России, устав железнодорожного транспорта и некоторые федеральные законы.

В министерстве объяснили причину подготовки поправок тем, что понятию минимального размера оплаты труда в последнее время придан «более широкий смысл», в связи с чем нужны уточнения для избежания двоякого толкования.

«Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что, согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному в мае 2019 года, МРОТ должен трактоваться лишь в соответствии с нормами закона «О минимальном размере оплаты труда».

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей в месяц.

15 января Путин предложил закрепить в Конституции норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

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