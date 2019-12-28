Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщила ТАСС вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, увеличение МРОТ, размер которого сейчас составляет 11 280 рублей, приведёт к росту заработных плат, компенсаций, социальных выплат.

По её словам, размер МРОТ влияет на оплату больничного, размер пособия по беременности и уходу за ребёнком.

Также Карелова отметила, что в некоторых российских регионах МРОТ будет выше установленного, поскольку на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, которые проживают на Дальнем Востоке, в северных регионах и территориях, приравненных к ним.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года МРОТ до 12 130 рублей.

Законопроект был одобрен правительством в середине сентября.

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