Правительство России одобрило повышение МРОТ в 2020 году

Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба Минтруда.

В ведомстве отметили, что сумма вырастет на 7,5% — до 12 130 рублей в месяц.

Ожидается, что повышение затронет около 3,2 млн граждан, половина из которых занята в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее документ рассмотрела рабочая группа трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В настоящее время МРОТ составляет 11 280 рублей.

19 сентября кабмин одобрил проект федерального бюджета на три года.