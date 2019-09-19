Правительство России одобрило повышение МРОТ в 2020 году

Короткая ссылка
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба Минтруда.
Правительство России одобрило повышение МРОТ в 2020 году
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что сумма вырастет на 7,5% — до 12 130 рублей в месяц.

Ожидается, что повышение затронет около 3,2 млн граждан, половина из которых занята в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее документ рассмотрела рабочая группа трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В настоящее время МРОТ составляет 11 280 рублей.

19 сентября кабмин одобрил проект федерального бюджета на три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить