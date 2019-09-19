Правительство России одобрило повышение МРОТ в 2020 году
- РИА Новости
В ведомстве отметили, что сумма вырастет на 7,5% — до 12 130 рублей в месяц.
Ожидается, что повышение затронет около 3,2 млн граждан, половина из которых занята в государственных и муниципальных учреждениях.
Ранее документ рассмотрела рабочая группа трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В настоящее время МРОТ составляет 11 280 рублей.
19 сентября кабмин одобрил проект федерального бюджета на три года.