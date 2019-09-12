Минтруд определил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году составит 12 130 рублей, следует из законопроекта Министерства труда.

12 сентября документ рассмотрит рабочая группа трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ.

В Госдуме поддержали предложение, отметив, что из-за изменения стоимости продуктов и лекарств необходимо пересматривать показатель в сторону увеличения.

По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. Ежегодно принимается закон, устанавливающий МРОТ на следующий год.

За основу берётся прожиточный минимум за II квартал предыдущего года, в настоящее время это 11 185 рублей.