Минтруд определил размер МРОТ на 2020 год

Короткая ссылка
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году составит 12 130 рублей, следует из законопроекта Министерства труда.
Минтруд определил размер МРОТ на 2020 год
  • РИА Новости

12 сентября документ рассмотрит рабочая группа трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ.

В Госдуме поддержали предложение, отметив, что из-за изменения стоимости продуктов и лекарств необходимо пересматривать показатель в сторону увеличения.

По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. Ежегодно принимается закон, устанавливающий МРОТ на следующий год.

За основу берётся прожиточный минимум за II квартал предыдущего года, в настоящее время это 11 185 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить