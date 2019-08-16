В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда повысить МРОТ
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- РИА Новости
«Когда вносится бюджет на последующий год, вносится ещё и так называемый околобюджетный пакет, который регулирует определённые параметры. МРОТ замкнут на расчёте стоимости потребительской корзины и прожиточного минимума. Таким образом и происходят ежегодный пересчёт и увеличение минимального размера оплаты труда», — сказал он.
Депутат также отметил, что из-за текущей ситуации с изменением стоимости продуктов и лекарств необходимо «пересматривать МРОТ в сторону увеличения».
«Кроме того, люди, которые получают заработную плату на данном уровне, должны быть освобождены от подоходного налога», — считает Нилов.
Ранее Минтруд подготовил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 11 280 рублей до 12 130 рублей.
Согласно новому проекту, предлагается внести изменения в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда».