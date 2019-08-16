В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда повысить МРОТ

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT подготовленный Министерством труда России законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей с 1 января 2020 года.

«Когда вносится бюджет на последующий год, вносится ещё и так называемый околобюджетный пакет, который регулирует определённые параметры. МРОТ замкнут на расчёте стоимости потребительской корзины и прожиточного минимума. Таким образом и происходят ежегодный пересчёт и увеличение минимального размера оплаты труда», — сказал он.

Депутат также отметил, что из-за текущей ситуации с изменением стоимости продуктов и лекарств необходимо «пересматривать МРОТ в сторону увеличения».

«Кроме того, люди, которые получают заработную плату на данном уровне, должны быть освобождены от подоходного налога», — считает Нилов.

Ранее Минтруд подготовил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 11 280 рублей до 12 130 рублей.

Согласно новому проекту, предлагается внести изменения в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда».