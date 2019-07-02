В России предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
- РИА Новости
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«У всех российских учителей должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны. Труд педагога должен оцениваться достойно», — цитирует РИА Новости парламентария.
По словам депутата, «уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате».
«Но основной оклад должен быть равным для всех субъектов России», — добавил он.
В документе отмечается, что эта мера будет «полезна и молодым специалистам, которые приходят в школу сразу после вуза, ведь у них ещё нет никаких оснований для дополнительных выплат».
«А здесь они будут уверены, что их базовый оклад будет равен МРОТ», — поясняет Чернышов.
Он подчеркнул, что в настоящее время в каждом регионе методика высчитывания базового оклада учителя разная, в связи с чем в ряде случаев педагоги получают значительно меньше.
«С учётом того, что большинство школ — муниципальные, средства на финансирование и зарплату учителям выделяются через местный бюджет. А если бы базовый оклад учителя… по всей стране был одинаковым для всех регионов и равнялся МРОТ, такого расслоения по оплате труда учителя не было», — указывает он.
МРОТ в России с 1 января составляет 11 280 рублей.
В начале января в Федерации независимых профсоюзов выступили за увеличение МРОТ.