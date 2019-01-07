Профсоюзы предлагают увеличить МРОТ в два раза

Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков заявил в интервью «Российской газете», что в Трудовой кодекс необходимо внести поправки, которые будут определять уровень надбавок в МРОТ.

Шмаков отметил, что, согласно решению Конституционного суда, все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату.

Он напомнил, что в 2018 году был принят закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации, но, по его словам, «сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей».

«И мы будем настаивать, чтобы «корзину» расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины, — примерно 25 тыс. рублей», — заявил Шмаков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей.