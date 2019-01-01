В России с 1 января МРОТ составит 11 280 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11 280 рублей.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей. Согласно пояснительной записке к документу, рост заработной платы затронет порядка 3,7 млн работников. В конце октября Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг российских регионов, где в 2019 году ожидается наибольший рост зарплат. Об этом сообщала «Российская газета».