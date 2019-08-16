Минтруд России предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

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Министерство труда России подготовило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Минтруд России предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Согласно новому проекту, предлагается внести изменения в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда».

«Часть первую изложить в следующей редакции... Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц», — говорится в тексте документа.

Ранее в Госдуму был внесён проект закона о повышении минимальной зарплаты учителей, врачей и работников культуры при выполнении нормы труда до двойной величины прожиточного минимума.

С 1 января 2019 года правительство России установило МРОТ на уровне 11 280 рублей.

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