Минтруд России предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Министерство труда России подготовило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новому проекту, предлагается внести изменения в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда».

«Часть первую изложить в следующей редакции... Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц», — говорится в тексте документа.

Ранее в Госдуму был внесён проект закона о повышении минимальной зарплаты учителей, врачей и работников культуры при выполнении нормы труда до двойной величины прожиточного минимума.

С 1 января 2019 года правительство России установило МРОТ на уровне 11 280 рублей.