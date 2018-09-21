Правительство России одобрило повышение МРОТ с начала 2019 года

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Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 рублей с 1 января 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.
Правительство России одобрило повышение МРОТ с начала 2019 года
  • РИА Новости

«Законопроектом предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года», — заявил глава Минтруда России Максим Топилин.

Он отметил, что, учитывая установленный в январе — апреле 2018 года МРОТ в размере 9489 рублей в месяц, среднегодовое повышение минимальной зарплаты составит 6,4%.

Министр добавил, что повышение МРОТ с начала 2019 года затронет 3,7 млн работников, в том числе 2,2 млн сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

Ранее сообщалось, что правительство предложило повысить МРОТ.

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