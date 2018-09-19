«Необходимый механизм»: что изменится в жизни россиян после повышения МРОТ

Минимальный размер оплаты труда с января 2019 года будет повышен до 11 280 рублей. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что проект бюджета предполагает ежегодный рост этого показателя. Эксперты убеждены: повышение МРОТ призвано компенсировать запланированный рост НДС и положительно скажется не только на тех, кто получает минимальную зарплату, но и на остальных работающих россиянах. Специалисты отмечают, что изменения должны быть постепенными, чтобы у работодателей не возникло желания прибегнуть к схемам по снижению налогов и социальных отчислений.

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда в России составит 11 280 рублей. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Она отметила, что соответствующий законопроект был отправлен правительству России.

«В пакете со всеми бюджетами направляется проект закона об установлении минимального размера оплаты труда. На 1 января 2019 года МРОТ будет установлен в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — сказала она.

Таким образом, МРОТ вырастет на 1,048%, или на 117 рублей. Голикова подчеркнула, что проект госбюджета предусматривает дальнейший ежегодный рост минимального размера оплаты труда: с 1 января 2020 года — на 2,9%, а в 2021 году — на 2%. В прошлый раз увеличение МРОТ произошло в мае 2018-го.

В грядущем повышении минимального размера оплаты труда виден тренд на дальнейший рост этого показателя. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Любое повышение МРОТ в любой стране — это необходимый механизм, на нём строится социальная политика. Пускай даже объявленное сегодня повышение и небольшое, но здесь важен сам тренд. То есть правительство даёт сигнал населению о том, что государство готово к дальнейшей реализации запущенного механизма», — сказал он RT.

Государство ощущает необходимость повышения минимального размера оплаты труда из-за грядущего роста налога на добавленную стоимость, который поднимется с января 2019 года, отметил первый вице-президент организации «Опора России» Павел Сигал.

«Необходимость такого решения заключается в том, что МРОТ устанавливается исходя из различных факторов. С 2019 года будет повышен НДС, в связи с чем необходимо поддержать уровень минимального размера оплаты труда соответственно росту НДС», — заявил в беседе с RT эксперт.

Тренд на повышение

При этом повышать минимальный размер оплаты труда необходимо постепенно, пояснил ведущий аналитик AMarkets Артём Деев. В беседе с RT он подчеркнул, что рост этого показателя заставляет по-новому рассчитывать подоходный налог и социальные отчисления, которые ложатся на плечи работодателей.

«Как только МРОТ достигнет уровня, проблемного для работодателей, они просто прибегнут к схемам, которые помогут обойти соблюдение данных нормативов. Например, путём перевода сотрудников на неполный рабочий день», — сказал он.

Остапкович отметил, что «добросовестные предприниматели» будут вынуждены поднять зарплату всем сотрудникам, а не только тем, кто получает минимальную. «Когда повышается оплата нижнему классу работников, автоматически она увеличивается и дальше по цепочке. То есть повышение отразится не только на «минимальщиках», — отметил эксперт.

При этом Остапкович убеждён, что для российского бюджета рост не только МРОТ, но и в целом социальных расходов проблем не создаст.

«У нас в этом году ожидается бюджетный профицит в 1—1,5% вместо дефицита. У нас положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса, положительное сальдо внешнеторгового оборота. То есть все показатели, связанные с финансами, у нас в очень хорошем состоянии. У нас минимальный для крупных стран госдолг», — указал экономист.

Именно учитывая состояние бюджета и финансовых показателей, тренд на повышение МРОТ будет сохраняться, убеждён Остапкович.

Рост расходов на социальную сферу

Согласно предлагаемому проекту бюджета в 2019 году расходы на социальную сферу вырастут на 7,1%.

«В проекте федерального бюджета рост государственных расходов на 2019 год по социальной сфере закладывается в 7,1% и оценивается в 6,6 трлн рублей. В дальнейшем, в 2020 и 2021 годах, также сохранится тенденция увеличения расходов на социальную сферу», — подчеркнула Голикова.

Вице-премьер добавила, что минимальный размер пособия по безработице вырастет с 850 до 1500 рублей, а максимальный — с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей. Для граждан предпенсионного возраста, которым осталось пять лет или менее до выхода на пенсию, пособие будет приравнено к МРОТ и составит 11 280 рублей.

Финансирование здравоохранения в 2019 году также увеличится — на 17,3%, до 655,5 млрд руб. Кроме того, предполагается, что расходы на образование возрастут на 13,3%. Таким образом, как отметила Голикова, за три года на нацпроекты в социальной сфере планируется выделить из бюджета 2,8 трлн рублей.