В Госдуме прокомментировали приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму с 1 мая

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин прокомментировал в беседе с RT вступление с 1 мая в силу закона, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, составив 11 163 рубля.

«Вопрос о повышении заработной платы до официального прожиточного минимума обсуждался в стране с 2001 года, наконец решение принято. Но вместе с тем мы понимаем, что задача гораздо больше. Надо делать следующий шаг вперёд и по-другому рассчитывать прожиточный минимум. В Европе минимальная зарплата рассматривается как уровень, обеспечивающий 40% от средней заработной платы. То есть если, к примеру, у нас средняя зарплата в стране, по оценкам правительства, составляет 40 тыс. рублей, то минимальная должна быть 16 тыс. рублей. Этот второй переход принципиально важно осуществить. Мы начали движение в этом направлении», — отметил Шеин.

Он добавил, что «любое решение, обеспечивающее больший уровень заработной платы людям, всегда является прогрессивным».

С 1 мая в России в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, составив 11 163 рубля.

7 марта президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая.