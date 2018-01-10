Эксперт прокомментировал заявление Путина о сроках повышения МРОТ до прожиточного минимума

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года, сообщает НСН.

«Этот перенос не связан с выборами. Если бы это было связано, перенос был бы с 1 марта, а не с 1 мая. Я думаю, что просто в федеральном бюджете сильно занижена доходная часть на следующий год, как и на этот год, и там будут сверхдоходы», — заявил Делягин.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Ранее URA.RU сообщало, что стала известна сумма минимальной зарплаты на Ямале в 2018 году.