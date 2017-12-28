Стала известна сумма минимальной зарплаты на Ямале в 2018 году

Стала известна сумма минимальной заработной платы на Ямале в 2018 году, сообщает URA.RU.

Её уровень может достичь 24,6 тыс. рублей. Соответствующее соглашение подписали Союз организаций профсоюзов Ямало-Ненецкого автономного округа, Ассоциация работодателей ЯНАО и исполнительные органы государственной власти региона.

«Согласно документу, с 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы в округе будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — отмечается в сообщении на официальном сайте органов власти ЯНАО.

Размер МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума в регионе за второй квартал предыдущего года.

Соглашение будет действовать до 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о повышении МРОТ.

Также руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал в беседе с НСН принятие Госдумой закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.