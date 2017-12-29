Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Соответствующий документ размещён на официальном сайте правовой информации.

«Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года», — говорится в тексте документа.

Как уточняется, минимальный размер оплаты труда составит 9 489 рублей в месяц.

Ранее Совфед одобрил закон о повышении МРОТ.

Эксперт в беседе с НСН прокомментировал принятие закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума.