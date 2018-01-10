Путин: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года.

«У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется… У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин напомнил, что уравнять МРОТ и прожиточный минимум планировалось с 1 января следующего года.

Ранее Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, начиная с 1 января 2019 года.

Сенатор Валерий Рязанский в разговоре с НСН прокомментировал повышение МРОТ до прожиточного минимума.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119