В Совфеде прокомментировали повышение МРОТ до прожиточного минимума

Сенатор Валерий Рязанский прокомментировал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, сообщает НСН.

«Решение действительно важное. Увеличение МРОТ — это увеличение суммы заработной платы, ниже которой работодатель платить не имеет права. Подошло то время, когда мы достаточно чётко и ясно представляем, когда минимальный размер будет равен прожиточному минимуму», — заявил Рязанский.

В 2018 году, по словам сенатора, МРОТ составит 85% прожиточного минимума, а далее они будут равны.

Как отметил Рязанский, прожиточный минимум зависит от потребительской корзины, и в данном случае важно отслеживать ценовой порядок, продовольственную группу товаров, промышленную, услуги и сделать не только так, чтобы минимум отвечал минимальному прожиточному пакету, но и чтобы в этом пакете были бытовые услуги, услуги объектов культуры.

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