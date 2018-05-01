В России с 1 мая МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом‍

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В России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом, таким образом составив 11 163 рубля.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

7 марта президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин прокомментировал НСН заявление президента России Владимира Путина о том, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года.

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