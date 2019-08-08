В ГД рассмотрят законопроект о минимальной зарплате учителей и медиков
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Об этом сообщается на сайте Государственной думы.
«Заработная плата медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте России», — говорится в пояснительной записке.
По заявлению авторов инициативы, право на повышение минимальной оплаты труда имеют те работники, которые выполнили предусмотренную законодательством норму соответствующего вида нормирования труда.
Ранее в России предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ.