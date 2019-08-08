В ГД рассмотрят законопроект о минимальной зарплате учителей и медиков

Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, в соответствии с которым зарплата учителей, врачей и работников культуры при выполнении нормы труда не может быть меньше, чем двойная величина прожиточного минимума.

Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

«Заработная плата медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте России», — говорится в пояснительной записке.

По заявлению авторов инициативы, право на повышение минимальной оплаты труда имеют те работники, которые выполнили предусмотренную законодательством норму соответствующего вида нормирования труда.

Ранее в России предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ.