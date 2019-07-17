В Госдуме поддержали повышение зарплаты служащим по контракту военным

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что президент Владимир Путин одобрил повышение социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту.

«Безусловно, я полностью поддерживаю данное решение. Это ещё раз говорит о повышении социального статуса военнослужащих. При этом по многим вопросам это будет приравниваться и к льготному офицерскому составу военнослужащих-контрактников», — сказал Швыткин.

Депутат отметил, что это поднимет привлекательность службы по контракту и повысит социальный статус младшего состава, рядовых и сержантов.

Ранее стало известно, что служащим по контракту рядовым и сержантам ВС России повысят зарплату.