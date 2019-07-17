В Госдуме поддержали повышение зарплаты служащим по контракту военным
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«Безусловно, я полностью поддерживаю данное решение. Это ещё раз говорит о повышении социального статуса военнослужащих. При этом по многим вопросам это будет приравниваться и к льготному офицерскому составу военнослужащих-контрактников», — сказал Швыткин.
Депутат отметил, что это поднимет привлекательность службы по контракту и повысит социальный статус младшего состава, рядовых и сержантов.
Ранее стало известно, что служащим по контракту рядовым и сержантам ВС России повысят зарплату.