Кабмин утвердил индексацию окладов военных и полицейских в России

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Правительство России утвердило индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Кабмин утвердил индексацию окладов военных и полицейских в России
  • РИА Новости

«С учётом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В июне Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать оклады госслужащих с 1 октября 2019 года. Уточняется, что речь идёт о повышении окладов месячного денежного содержания государственных служащих на 4,3%.

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