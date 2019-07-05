Кабмин утвердил индексацию окладов военных и полицейских в России

Правительство России утвердило индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

«С учётом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В июне Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать оклады госслужащих с 1 октября 2019 года. Уточняется, что речь идёт о повышении окладов месячного денежного содержания государственных служащих на 4,3%.