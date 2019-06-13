Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих в октябре

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Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать оклады госслужащих с 1 октября 2019 года.
Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих в октябре
  • РИА Новости

Как указывает ТАСС, проекты соответствующих указа президента и постановления правительства опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что речь идёт о повышении окладов месячного денежного содержания государственных служащих на 4,3%.

«Учитывая прогнозный уровень инфляции, в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, проектом указа предусматривается повышение (индексация) окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской службы с 1 октября 2019 года на 4,3%», — говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Из его текста следует, что предлагается повысить оклады сотрудников МИД России, федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной госслужбы и размеры месячных окладов федеральных госслужащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы, а также госслужащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве.

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