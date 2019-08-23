Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития России и Министерством финансов России величину прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей», — говорится в документе.

При этом размер прожиточного минимума для трудоспособного населения устанавливается в размере 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, для детей — 11 004 рубля.

В середине июля Министерство труда и социальной защиты России предложило установить новый размер прожиточного минимума во II квартале 2019 года.

URA.RU также передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе повысили размер прожиточного минимума.