Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
- РИА Новости
«Установить по согласованию с Министерством экономического развития России и Министерством финансов России величину прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей», — говорится в документе.
При этом размер прожиточного минимума для трудоспособного населения устанавливается в размере 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, для детей — 11 004 рубля.
В середине июля Министерство труда и социальной защиты России предложило установить новый размер прожиточного минимума во II квартале 2019 года.
URA.RU также передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе повысили размер прожиточного минимума.