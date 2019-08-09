В ЯНАО повысили размер прожиточного минимума

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В Ямало-Ненецком автономном округе повысили размер прожиточного минимума, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
В ЯНАО повысили размер прожиточного минимума
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Соответствующее постановление подписал глава округа Дмитрий Артюхов.

«В III квартале 2019 года установить величину прожиточного минимума в ЯНАО за II квартал 2019 года в расчёте на душу населения в размере 16 926 рублей, для трудоспособного населения — 17 707 рублей, для пенсионеров — 13 365 рублей, для детей — 16 700 рублей», — говорится в документе.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии увеличили размер прожиточного минимума во II квартале.

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