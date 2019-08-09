В ЯНАО повысили размер прожиточного минимума

В Ямало-Ненецком автономном округе повысили размер прожиточного минимума, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

Соответствующее постановление подписал глава округа Дмитрий Артюхов.

«В III квартале 2019 года установить величину прожиточного минимума в ЯНАО за II квартал 2019 года в расчёте на душу населения в размере 16 926 рублей, для трудоспособного населения — 17 707 рублей, для пенсионеров — 13 365 рублей, для детей — 16 700 рублей», — говорится в документе.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии увеличили размер прожиточного минимума во II квартале.