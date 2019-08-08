В Удмуртии увеличили размер прожиточного минимума во II квартале

В Удмуртии приняли решение увеличить размер прожиточного минимума во II квартале 2019 года, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Ярославом Семёновым, опубликовано на портале регионального правительства.

«Установить величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике за II квартал 2019 года в расчёте на душу населения — 9992 рубля, для трудоспособного населения — 10 608 рублей, пенсионеров — 8148 рублей, детей — 9964 рубля», — говорится в документе.

Постановление вступило в силу с 17 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае увеличили прожиточный минимум.