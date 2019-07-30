В Пермском крае увеличили прожиточный минимум

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В Пермском крае приняли решение увеличить прожиточный минимум на 374 рубля, сообщает URA.RU.
В Пермском крае увеличили прожиточный минимум
  • РИА Новости

Соответствующее постановление, подписанное и. о. председателя правительства региона Ольгой Антипиной, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за II квартал 2019 года в расчёте на душу населения в размере 10 556 рублей», — говорится в документе.

Для трудоспособных граждан показатель установлен в размере 11,3 тыс. рублей, для детей — 10,7 тыс., для пенсионеров — 8,3 тыс.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане изменили размер прожиточного минимума.

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