В Пермском крае увеличили прожиточный минимум
- РИА Новости
Соответствующее постановление, подписанное и. о. председателя правительства региона Ольгой Антипиной, опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Установить величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за II квартал 2019 года в расчёте на душу населения в размере 10 556 рублей», — говорится в документе.
Для трудоспособных граждан показатель установлен в размере 11,3 тыс. рублей, для детей — 10,7 тыс., для пенсионеров — 8,3 тыс.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане изменили размер прожиточного минимума.