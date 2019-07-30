В Пермском крае увеличили прожиточный минимум

В Пермском крае приняли решение увеличить прожиточный минимум на 374 рубля, сообщает URA.RU.

Соответствующее постановление, подписанное и. о. председателя правительства региона Ольгой Антипиной, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за II квартал 2019 года в расчёте на душу населения в размере 10 556 рублей», — говорится в документе.

Для трудоспособных граждан показатель установлен в размере 11,3 тыс. рублей, для детей — 10,7 тыс., для пенсионеров — 8,3 тыс.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане изменили размер прожиточного минимума.