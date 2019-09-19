Правительство России одобрило проект бюджета на три года

Короткая ссылка
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Правительство России одобрило проект бюджета на три года
  • РИА Новости

«По всем основным вопросам бюджета решение принято с обязательством доработать в течение десяти дней», — приводит РИА Новости сообщение.

Открывая заседание кабмина, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что бюджет в ближайшие три года останется профицитным.

При этом он, по словам премьера, сохранит социальную ориентированность. Так, основные расходы пойдут на соцсферу, образование, здравоохранение, культуру.

Ранее Счётная палата выявила нарушения на 426,2 млрд рублей при проверке исполнения бюджета за 2018 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить