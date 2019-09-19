Правительство России одобрило проект бюджета на три года

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«По всем основным вопросам бюджета решение принято с обязательством доработать в течение десяти дней», — приводит РИА Новости сообщение.

Открывая заседание кабмина, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что бюджет в ближайшие три года останется профицитным.

При этом он, по словам премьера, сохранит социальную ориентированность. Так, основные расходы пойдут на соцсферу, образование, здравоохранение, культуру.

Ранее Счётная палата выявила нарушения на 426,2 млрд рублей при проверке исполнения бюджета за 2018 год.