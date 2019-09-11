Счётная палата выявила нарушения на более 426 млрд рублей за 2018 год
«Объём нарушений, выявленных Счётной палатой, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%», — говорится в отчёте.
При этом большинство нарушений связаны с неправильным отражением в учёте фактов хозяйственной жизни, объём которых в 2018 году составил 308 млрд рублей.
Остальные нарушения обнаружены при использовании средств федерального бюджета, при оказании услуг населению государственными учреждениями, а также осуществлении государственных закупок.
В июне глава Счётной палаты России Алексей Кудрин объявил о подготовке комплексных проверок госкорпораций по новым методикам.
В апреле «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области обнаружили финансовые нарушения на более 666 млн рублей за 2018 год.