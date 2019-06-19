Счётная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что его ведомство готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы впервые сейчас готовим комплексные проверки для государственных корпораций по выполнению стратегических задач, KPI, которые до сих пор фактически не рассматривались, качества корпоративного управления, всех процедур внутри этих корпораций, системы государственных закупок, которые не ограничиваются только 223-м законом, системы вознаграждений, бонусов, потому что она должна быть ориентирована на выполнение задач», — сказал он.

По его словам, новые методики по анализу, которые в настоящий момент подготавливаются, должны будут в итоге стать постоянной практикой.

Ранее Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.

В апреле «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области выявили финансовые нарушения на 666,5 млн рублей за год.