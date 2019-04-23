Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей

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Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.
Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей
  • РИА Новости

Как указывается в документе, сумма нарушений в 2018 году сократилась более чем вдвое по сравнению с 2017 годом (1865,6 млрд рублей), вместе с этим число самих нарушений увеличилось с 6455 в позапрошлом году до 9235 в прошлом.

Уточняется, что хуже всего ситуация обстояла с осуществлением государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц — 294,6 млрд рублей.

При этом сумма нарушений при формировании и исполнении бюджетов составила 268,2 млрд рублей, при ведении бухгалтерского учёта и отчётности — 95 млрд. На неэффективное использование федеральных и иных ресурсов пришлось 70,7 млрд рублей и ещё 44,2 млрд рублей — на иные нарушения.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области выявили финансовые нарушения на 666,5 млн рублей за год.

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