Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра структуры потребительской корзины, поскольку в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса.
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Это нужно своевременно всё корректировать... Структура её нуждается в совершенствовании, потому что там... картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи и фрукты — особенно их маловато, и рыба, и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — сказал президент.

Он отметил, что от структуры потребительской корзины зависит прожиточный минимум, от которого высчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

«Одно зависит от другого... Если мы пересмотрим корзину, сразу пойдёт прожиточный минимум, МРОТ. Надо всё посчитать, чтобы нам здесь не провалиться», — заявил Путин.

Также президент подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности при принятии мер поддержки.

Ранее Путин назвал сроки разработки нормативных актов по маткапиталу.

15 января в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок к Конституции, предложив закрепить в основном законе норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

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